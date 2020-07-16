Бизнесмены и активисты РК готовы организовать дневные стационары для больных COVID-19

Алматы. 16 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Казахстанские бизнесмены и активисты готовы организовать дневные стационары для больных коронавирусом с состоянием средней степени тяжести, сообщил инициатор проекта Ерлан Нурпеисов.

«Я говорю не об одном конкретном стационаре на сколько-то койкомест, а о массовом открытии таких стационаров бизнесменами и активными гражданами во всех городах, поселках, райцентрах страны. Сейчас, к сожалению, больные средней степени тяжести не полностью обеспечены медицинским обслуживанием, не все прикреплены к поликлиникам. Есть много людей, до которых медицинская помощь просто не доходит. Их могут проконсультировать, но у них нет средств на приобретение дефицитных лекарств втридорога. И вот эта большая часть «ковидных» больных, неохваченных полноценной медицинской помощью, занимаясь самолечением подручными средствами, добавляет нам массу тяжелых больных, которые потом заполняют койкофонд государственных стационаров, и они же, к сожалению, составляют очень большой процент смертности, потому что поступают в запущенном состоянии», — сообщил Нурпеисов агентству КазТАГ в четверг.

По его мнению, помощь больным коронавирусом можно организовать по принципу медицины катастроф.

«Мы хотим оказывать стационарную помощь в виде дневного стационара, где будем четко проводить медицинские действия по типу медицины катастроф, когда есть четкий алгоритм дифференциации всех поступающих: легкие будут отправлены домой с четкими рекомендациями, что делать, у них будет телефон для консультаций; средней степени тяжести будут обследованы по самым основным анализам, им сделают рентген, в необходимых случаях будут проводиться инфузии и инъекции в условиях стационара нашими медработниками. Пациентов в тяжелом состоянии, требующих госпитализации, мы будем с направлениями и четким описанием отправлять в стационары. Для этого мы должны наладить оперативную связь со штабом, где можно было бы договориться о том, чтобы таких больных принимали срочно, потому что у нас будет медицинское обоснование их тяжести и срочности госпитализации», — пояснил он.

Как сообщил Нурпеисов, активистами также будет разработан алгоритм открытия таких дневных стационаров.

«Как только мы откроем один такой центр, мы пропишем алгоритм открытия таких дневных стационаров, так как видим, что бизнесмены, общество, желающие помочь, к сожалению, боятся взяться за такие сложные проекты, не имеют медицинского опыта, плохо представляют, как это все отладить с государственными органами, санитарными службами на местах, поэтому мы пропишем такой алгоритм. Он станет пошаговой инструкцией для быстрого открытия таких стационаров на 10, на 20, на 100 коек в малых поселках и районных центрах. Это позволит нам в кратчайшие сроки охватить большое количество людей, требующих наблюдения и лечения, которых можно лечить не в стационаре. Таким образом, мы разорвем цепочку утяжеления этих больных на дому и снизим летальность среди казахстанцев», — сообщил Нурпеисов.

Как рассказал общественник, активисты уже готовы открыть в Алматы дневной стационар на 50 коек, закупать лекарственные средства, в том числе, за рубежом.

«Меня возмущает, когда пишут что на складах «СК-Фармация» все есть – в аптеках ничего нет. Это подрывает доверие к информации о том, что в «СК-Фармация» достаточно лекарств. Никто количество пока не замерил – на сколько месяцев запасов на этих складах хватает. Нет никакой информации о том, на сколько дней есть запас самых необходимых 10-15 препаратов, применяемых для лечения COVID-19. Это говорит о том что есть что-то, почему боятся дать информацию. Мы будем готовы приобретать лекарства и получать поддержку, в том числе, из зарубежья. На первое время хотелось бы, конечно, чтобы наши склады с нами бы тоже поделились необходимым. В же время мы готовы закупать сами даже на черном рынке. Сейчас каждый день промедления представляет угрозу для десятков и сотен жизней», — сказал он.

При этом он отметил, что работать в дневном стационаре будут врачи-волонтеры.

«Много врачей отозвалась волонтерами. По большей части эти врачи не сталкивались с лечением к «ковидных» больных. Но это и не страшно – мы не будем делать реанимационные мероприятия, мы не будем заниматься лечением тяжелых больных. Мы будем идти по строгой схеме предоставления услуг, которая поможет им перенести эту среднюю степень тяжести, не попадая в больницу. Мы сейчас разрабатываем с докторами эффективный и реально осуществимый план лечения. Мы будем его разрабатывать с официальными органами», — отметил Нурпеисов.

По его словам, в настоящее время активисты ждут ответа главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

«Я вчера разговаривал с главным санитарным врачом Бекшиным. У них большая настороженность, не станут ли такие дневные стационары источником разноса инфекции. Как врач я его понимаю – эпидобстановка сложная и нет необходимости добавлять лишние риски. Но мы решили этот вопрос путем транспортировки больных не общественным транспортом. Либо их привезут родственники на своей машине, либо мы сейчас формируем транспортный отдел из водителей-волонтеров, которые в средствах индивидуальной защиты будут возить этих пациентов на процедуры и обратно (…) Я считаю, что все медицинские службы должны поддержать, помочь правильно открыться таким стационарам, а не просто карательными способами запрещать это», — сказал Нурпеисов.