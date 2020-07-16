В Т4310 обошлась Казахстану каждая тест-система производства КНР – минздрав

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Нур-Султан. 16 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Казахстан закупил 696 тыс. тест-систем производства КНР на Т3 млрд, заявил председатель комитета контроля качества безопасности товаров и услуг министерства здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

«Всего закуплено с марта 696 тыс. тест-систем производства КНР на сумму Т3 млрд», — сказал Султангазиев на онлайн брифинге по текущей эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции, в четверг.

Таким образом, одна тест-система производства КНР обошлась Казахстану в Т4 310.

По словам главы комитета контроля качества, всего по Казахстану на сегодня проведено более 1,7 млн исследований.

«В том числе 971 тыс. исследований проведено в Национальном центре экспертизы – это на базе лаборатории комитета контроля качества. Остальные исследования проводились в частных медицинских лабораториях и лабораториях медицинских организаций при управлении здравоохранения», — сказал Султангазиев.

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