Алматы. 18 июля. КазТАГ – Нарушением назвали ношение маски с открытым носом санэпидемиологи Алматы, сообщает пресс-служба акима города.

«Население должно понимать, что ношение на подбородке или открытый нос и закрытый рот это не является ношением маски. Маска – это когда полностью закрывает рот и нос и плотно прилегает к лицу», — сказала в субботу на брифинге руководитель управления контроля качества и безопасности товаров и услуг Алмалинского района Алматы Сауле Нургалиева.

Она отметила, что неверное ношение масок в закрытом помещении также является административным нарушением.

Как отметили санэпидемилоги, в целях недопущения распространения коронавируса продолжается работа мониторинговых групп по контролю соблюдения санитарных требований на территории объектов малого и среднего бизнеса.

«Мы выявили 17 фактов, когда предприниматель обеспечивал достаточным количеством для соблюдения режима смены масок, однако физические лица – продавцы, туроператоры, менеджеры не надевают эти маски», — сказала Нургалиева.

Напомним, 16 июля главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин заявил, что штраф за нарушение масочного режима можно оплатить со скидкой. 18 июля власти города сообщили, что алматинцев начали штрафовать за нарушения масочного режима.