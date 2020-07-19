Все используемые в Казахстане препараты для лечения КВИ являются экспериментальными

Нур-Султан. 19 июля. КазТАГ – Все используемые в Казахстане препараты для лечения коронавирусной инфекции (КВИ) являются экспериментальными, сообщает межведомственная комиссия по ситуации с COVID-19.

«Поиск эффективных противовирусных средств, является приоритетной задачей для здравоохранения всех стран ведущих борьбу с пандемией COVID-19. Все используемые для лечения COVID-19 противовирусные препараты являются экспериментальными и применяются в рамках клинических исследований. Ранее по этим показаниям использовались такие препараты как «Лопинавир»/«Ритонавир» и «Гидроксихлорохин», однако результаты клинических исследований не подтвердили их эффективность, о чем заявила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). На основании этих научных данных «Лопинавир»/«Ритонавир» и «Гидроксихлорохин» были также исключены и из казахстанского клинического протокола решением объединенной комиссии по качеству МЗ РК от 15 июля 2020 года», — говорится в официальном сообщении в субботу.

Комментируя информацию касательно включения препарата «Фавипавир» в 11 протокол лечения против COVID-19, в МВК заявили, что в настоящее время 11-й редакции клинического протокола не существует, и последней является 10-я редакция (10.2), в которую включены противовирусные препараты «Фавипиравир» и «Ремдесивир».

«Касательно вызвавшего столь бурное обсуждение «Фавипиравира», он включен в клинический протокол еще 29 июня 2020 года, и применяется исключительно на стационарном уровне. По данному препарату проводятся многочисленные клинические исследования при COVID-19 в различных странах мира, в частности в США и ряде европейских стран. В некоторых странах полученные уже результаты исследований послужили основанием для регистрации «Фавипиравира» для лечения COVID-19 (Россия, Турция, Индия). «Фавипиравир» был создан в Японии и с 2014 года официально применялся как противогриппозное средство, поэтому безопасность этого препарата подтверждена», — пояснили в комиссии.

Вместе с тем, добавили в МВК, «в настоящее время казахстанский клинический протокол, в соответствии с лучшими международными данными делает акцент на симптоматической и патогенетической терапии, активное применение которой рекомендовано последней редакцией протокола на амбулаторном уровне, где предусмотрено назначение «Парацетамола», «Ибупрофена», а также антикоагулянтов («Ривароксобан», «Апиксабан», «Дабигатран»)».

Напомним, 23 июня ведущий инфекционист Казахстана Динагуль Баешева сообщила, что «Гидроксихлорохин», от использования которого отказались в ряде развитых стран, для лечения коронавирусной инфекции (КВИ) в Казахстане назначается не всем пациентам. Также она заявила тогда о том, что «Фавипиравир» для лечения COVID-19 в Казахстане будет использоваться после регистрации. 15 июля ТОО «СК-Фармация» сообщила о том, что Казахстан завершил закуп российского препарата «Фавипиравир» для лечения коронавируса.