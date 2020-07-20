Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — 210 человек умерли от коронавируса в Казахстане за неделю, общее количество достигло 585, сообщает межведомственная комиссия (МВК) по нераспространению COVID-19 в РК.

«В Казахстане зарегистрированы 210 случаев с летальным исходом от коронавирусной инфекции (13-19 июля). (…) Комиссией по изучению летальных исходов у пациентов с положительным анализом на КВИ было принято решение зарегистрировать данные случаи как летальные от коронавирусной инфекции. Итого по Республике Казахстан зарегистрированы 585 случаев с летальным исходом», — говорится в сообщении в понедельник.

По данным МВК, 210 случаев с летальным исходом от коронавируса были зарегистрированы в Акмолинской (семь), Атырауской (пять), Актюбинской (девять), Жамбылской (четыре), Карагандинской (шесть), Мангистауской (11), Северо-Казахстанской (два), Туркестанской (18), Павлодарской (восемь) областях, Нур-Султане (114), Алматы (19) и Шымкенте (семь).