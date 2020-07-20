Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Посещение ряда озер запретили в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«Запретить посещение озера «Кобейтуз», «Тениз», «Курбет», «Коржинколь» и всех озер, расположенных на территории Ерейментауского района», — говорится в протоколе заседания оперативного штаба, проведенного акимом Ерейментауского района Абаев Альжановым от 13 июля.

Данное решение принято в связи с приростом случаев заболевания COVID-19 среди населения Ерейментауского района, во исполнение постановления главного государственного санитарного врача Акмолинской области от 4 июля «О введении строгих ограничительных мер по предупреждению распространения заболеваний коронавирусной инфекцией (COVID-19) на территории Акмолинской области» и до стабилизации эпидемиологической ситуации на территории Ерейментауского района.

Как сообщается, аким Ерейментауского района и мобильная мониторинговая группа провели рейд на озера «Кобейтуз» и «Тениз», где идет массовое скопление людей в выходные дни, и провели разъяснительную беседу по соблюдению ограничительных мер в связи с распространением коронавируса в районе.