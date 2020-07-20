Статус часто политизировал мои некоторые острые высказывания – Худайбергенов

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Статус часто политизировал мои некоторые острые высказывания, заявил бывший внештатный советник президента РК Олжас Худайбергенов.

«В принципе, эта должность была неоплачиваемой, без трудового договора, без оплаты, кабинетов, сотрудников и т.д. С точки зрения выгод статус разве что может щекотать самолюбие, хотя, я этим вроде не страдал, наоборот, часто старался подчеркивать, чтобы мои тексты публиковали от меня лично, а не как от внештатного советника. Так как этот статус часто политизировал мои некоторые острые высказывания, поэтому теперь надеюсь, последующие тексты не будут иметь такую политическую окраску. А также люди зачастую приписывали возможности и полномочия, которых у меня не было, требуя от меня как от обычного чиновника», — написал Худайбергенов на своей странице в Facebook в понедельник.

По его словам, «все, что можно было сделать полезного для людей в этом статусе», он «постарался сделать, насколько это было возможно».

«Надеюсь, удастся и дальше приносить пользу. Тем более что в остальном – в бизнесе, в работе с госорганами, с АП (аппаратом президента – КазТАГ) – ничего не меняется. Равно как и то, что я остаюсь таким же, как и всегда», — подчеркнул бывший внештатный советник Токаева.

Он напомнил, что ему глава государства предложил стать его внештатным советником в декабре 2019 года.

«В декабре прошлого года на встрече президент предложил стать его внештатным советником. Потом мне говорили, что это где-то на полгода, что в июне возможна ротация. Я ждал это в июне, но, видимо, было не до этого. Сегодня утром позвонили от президента, поблагодарили за работу, сказали, что я принес много пользы, и сказали, что с сегодняшнего дня сделали ротацию. В общем, теперь я не внештатный советник», — резюмировал Худайбергенов.

Ранее сообщалось, что Олжас Худайбергенов освобожден

от должности внештатного советника президента РК по экономическим вопросам.

Напомним, 29 января внештатный советник президента РК Касым-Жомарта Токаева – известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов обвинил

министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова и экс-главу ведомства Тамару Дуйсенову в некомпетентности и вышел из состава рабочей группы по проработке возможности использования пенсионных накоплений для покупки жилья и в целом реформы пенсионной системы.

В мае Худайбергенов заявлял, что что «ситуация в госслужбе достигла пика бессмысленной бюрократии», от которой, по его словам, «страдают все – население, бизнес и, наконец, сами чиновники».

Олжас Худайбергенов был назначен внештатным советником президента РК Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам в декабре 2019 года.