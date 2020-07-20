Более Т175 млрд составит дефицит бюджета Алматы – МФ РК

Алматы. 20 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Дефицит бюджета Алматы в 2020 году превысит Т175 млрд, заявляет министерство финансов (МФ) РК.

«С Т3,7 млрд по утвержденному на начало года бюджету до Т175,4 млрд по скорректированному бюджету на отчетный финансовый год вырастет дефицит бюджета Алматы», — следует из отчета минфина об исполнении бюджетов городов республиканского значения.

Согласно документу, на 1 июля недофинансирование составило Т70,8 млрд.

Из запланированного поступления займов Т166 млрд на год, поступили Т65 млрд или 39,2%. При этом, погашено займов – Т9,4 млрд или 100%.

Доходы бюджета составили 55% или Т399 млрд от планируемых: налоговые поступления составили – 63,7% или Т314 млрд, неналоговые поступления – выросли до 124,8% или Т4 млрд.

Остались не использованными на конец отчетного периода Т145,2 млрд.