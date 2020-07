Что происходит в российском дальневосточном регионе?!

Дальний Восток, в состав которого входит и Хабаровский край, потенциально вполне может оказаться подхваченным динамикой стремительного восточно-азиатского развития. Но этого все еще не происходит

Журнал Economist опубликовал статью под названием «An unlikely local hero in Russia’s Far East» — «Маловероятный местный герой на Дальнем Востоке России».

В предисловии к ней говорится так: «Массовые протесты в Хабаровске могут настроить далеко отстоящие от центра регионы против Владимира Путина».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «МОСКВА крепко спала, когда в семи часовых поясах к востоку от нее десятки тысяч людей вышли на улицы, скандируя: «Мы здесь власть!» и «Москва, послушай нас!». Порядка 30 тысяч человек прошествовали по Хабаровску, городу с 600-тысячным населением, размахивая региональными флагами и подбадривая водителей, которые сигналили в знак солидарности. Это было самое крупное протестное выступление в регионе.

Акция состоялось 11 июля. Она была спровоцирована арестом популярного губернатора Сергея Фургала, который был избран в 2018 году на волне протестного голосования, прокатившейся по нескольким регионам и направленной против кандидатов Кремля от «Единой России». Обиды на Москву накапливались годами.

Российский Дальний Восток, приграничный край, непосредственно соседствующий с Китаем, всегда проявлял чувство гордости и демонстрировал тягу к самостоятельности.

Режим президента Владимира Путина, который свертывает федерализм, лишая регионы контроля над своими финансовыми и природными ресурсами и ограничивая их способность принимать собственные решения, пренебрегает такими важными факторами».

Что же имеется в виду под определением «далеко отстоящие от центра регионы» Российской Федерации? Это — Зауралье. То есть — Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. На территории в 9,6 миллиона квадратных километров, раскинувшейся от Уральских гор до Берингова пролива, проживает всего 25 миллионов россиян или немногим более 15 процентов населения Российской Федерации. То есть по всему Зауралью — три человека на 1 квадратный километр. А на притихоокеанской окраине РФ, в Дальневосточном федеральном округе население составляет всего семь миллионов человек или, иначе говоря, один человек приходится на 1 квадратный километр.

И негативная для Москвы ситуация вышеописанного характера складывается на фоне определяющей тенденции нашего века в виде истернизации — то есть подъема Азии и спада Запада в лице Америки и Европы. Тот же Дальний Восток, в состав которого входит и Хабаровский край, потенциально вполне может оказаться подхваченным динамикой стремительного восточно-азиатского развития. Но этого все еще не происходит. Однако Москва, пытаясь управлять в ручном режиме этим федеральным округом и входящими в его состав субъектами федерации, поступательно утрачивает доверие проживающих там граждан и свой авторитет в глазах местной общественности и, соответственно, все больше и больше подталкивает их к выбору в пользу более активного втягивания в контекст общего восточно-азиатского регионального развития. Пока же Хабаровский край и соседний с ним Приморский край, имея в своем ближнем окружении 4 страны – Китай, Японию, Южную Корею и Тайвань — с общим объемом ВВП в $23 триллиона, так и не оказались вовлечены в головокружительную экономическую динамику Восточной Азии. Если бы такая трансформация произошла, она дала бы им возможность обрести в России статус, схожий со статусом Калифорнии в США — самого многолюдного и экономически сильнейшего американского штата.

Но составляющие основу дальневосточного населения русские и другие близкие им этнические группы, будучи европейцами, в целом чувствуют себя в динамичном азиатско-монголоидном окружении, видимо, весьма и весьма неуютно. Иначе как понять то, что численность жителей Хабаровского края и Приморского края, имеющих среди российских субъектов федерации самую благоприятную экономическую окружающую среду, поступательно увеличивалась в 1959-1989 годах и неуклонно сокращается за последние четверть с лишним века?! Вот тому подтверждение. В Хабаровском крае в период с 1989 года до 2020 года численность населения сократилась с 1 миллиона 824 506 до 1 миллиона 315 643, а в Приморском крае — с 2 миллионов 258 391 до 1 миллиона 895 868. И это в условиях, когда внешние границы перед азиатскими соседями оказались открыты гораздо шире, чем прежде.

Но при таком кажущемся благоприятном внешнеэкономическом окружении тот же Хабаровский край прочно удерживает в Российской Федерации лидирующие позиции по величине дефицита бюджета. С приходом Сергея Фургала к власти Хабаровского края была поставлена задача сократить государственный долг региона с 49,1 миллиарда до 30 миллиардов рублей за пять лет. В этой ситуации остается только один выход. Это — активизация экономического сотрудничества с вышеназванными четырьмя странами Восточной Азии. Москва вроде как поощряет такую тенденцию.

Но на деле у нее слова расходятся с результатами. На бумаге: дальневосточные регионы являются территориями опережающего развития. А в реальности там сохраняется депопуляция, люди продолжают оттуда уезжать. Те же, кто остается на месте, желают перемен. Настоящих благоприятных перемен. Их-то Москва пока не может обеспечить.

***

Фото на главной Сергея Мингазова, «Ведомости»

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.