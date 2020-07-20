Нацбанк РК снизил базовую ставку до 9%

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ – Национальный банк (НБ) РК снизил базовую ставку до 9%, сообщает пресс-служба центробанка.

«Национальный банк Республики Казахстан принял решение снизить базовую ставку до уровня 9% годовых с сужением процентного коридора до +/- 1,5 п.п. Соответственно, ставка по операциям постоянного доступа по предоставлению ликвидности составит 10,5% и по операциям постоянного доступа по изъятию ликвидности – 7,5%», — говорится в сообщении в понедельник.

В Нацбанке пояснили, что снижение базовой ставки обусловлено ослаблением проинфляционных рисков и более сильным сокращением экономической активности в I полугодии 2020 года, чем ожидалось в рамках прогнозного раунда май-июнь текущего года.

«Принятые меры по ужесточению карантина окажут дополнительное дезинфляционное воздействие», — считают в центробанке.

При этом, как отмечается далее, базовая инфляция (trimmed mean) и медианная инфляция в июне 2020 года демонстрируют более умеренную динамику – 6,1% и 4,4%, соответственно; стоит отметить постепенное ускорение с начала года (в декабре 2019 года – 5,2% и 4,3%, соответственно), но при этом показатели базовой инфляции растут медленнее общей инфляции, сигнализируя о более умеренном росте монетарного компонента инфляции.

«Существенно снизились риски роста долларизации, что расширило потенциал для снижения ставки. В результате оперативных мер по защите тенговых активов по итогам шести месяцев текущего года долларизация депозитов снизилась с 43,1% до 40%, по предварительным данным, что также благоприятствует возможности по снижению базовой ставки», — следует из сообщения.

По данным Нацбанка, сужение коридора продиктовано стабилизацией ситуации на финансовых рынках и постепенной адаптацией экономики к новым условиям.

«Это решение позволит приблизить ставки денежного рынка к базовой ставке, обеспечит снижение волатильности ставок денежного рынка и будет способствовать формированию у участников рынка более устойчивых ожиданий. Новый уровень базовой ставки позволит в определенной степени компенсировать возросшие кредитные риски, снизив стоимость кредитов. Текущее решение позволит сгладить влияние последствий мер по ужесточению карантина на казахстанскую экономику и поддержит процесс восстановления роста экономики Казахстана», — резюмируется в сообщении.