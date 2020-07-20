Покупку 20 легковушек за Т79 млн комитетом в АПК МСХ объяснил износом техники автопарка

Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Покупку 20 легковушек за Т79 млн комитетом государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ в АПК) в министерстве сельского хозяйства (МСХ) объяснил износом техники автопарка, передает корреспондент агентства.

«Комитет госинспекции в АПК МСХ действительно закупает 20 спецавтомобилей повышенной проходимости для инспекторов по карантину растений районных, городских, областных терринспекции и фитосанитарно-контрольных постов на таможенной границе ЕАЭС. (…) Для комитета госинспекции в АПК министерством сельского хозяйства предусмотрен лимит в 297 единиц автотранспорта, которые, в основном, эксплуатируются в региональных терринспекциях. Большая часть автопарка произведена в 2010-2011 годах. Техника не просто устарела – часть ее имеет 100% физический износ, который объясняется длительной эксплуатацией на бездорожье. На сегодняшний день потребность в автомобилях достигла 51 единицы. Работа по списанию непригодной к эксплуатации техники продолжается», — сообщили в пресс-службе МСХ РК корреспонденту МИА КазТАГ в понедельник.

В ведомстве заверили, что «финансовые средства на приобретение автомобилей были выделены в рамках бюджетной заявки на 2020 год, которая подавалась в 2019 году»; «закуп производится единым организатором госзакупок – министерством финансов РК».

«Для комитета госинспекции в АПК планируется приобрести автомашины повышенной проходимости отечественного производства в базовой комплектации, с механической трансмиссией и объемом двигателя в 1,7 тыс. куб. см. Стоимость за единицу – Т3,9 млн. Данные характеристики прямо указывают на то, что закуп 20 автомобилей для комитета госинспекции в АПК не противоречит и полностью соответствует распоряжению президента РК №108 «О мерах по сокращению расходов в центральных, местных государственных органах и субъектах квазигосударственного сектора», — пояснили в минсельхозе.

В МСХ напомнили, что первым пунктом распоряжения главы государства «запрещается закуп легковых автотранспортных средств выше базовой комплектации, с объемом двигателя более 2 тыс. экономического союза».

«Спецавтотранспорт необходим инспекторам для своевременной выдачи фитосанитарных сертификатов, проведения досмотра подкарантинной продукции в местах хранения и отгрузки растительной продукции (ХПП, элеваторы, склады и т.д), обследования сельхозугодий с целью выявления карантинных вредителей, болезней и сорняков. Поскольку госинспекторы по служебной необходимости обязаны совершать длительные поездки в сельскую местность, где, как правило, нет возможности воспользоваться общественным транспортом, в территориальных инспекциях существует очевидная потребность в служебном автотранспорте, причем, повышенной проходимости», — резюмировали в минсельхозе.

Напомним, в начале мая президент Токаев в интервью газете «Егемен Қазақстан» сообщил, что в Казахстане изменилась процедура распределения средств, и пообещал, что в условиях кризиса в стране на бюджетные средства не будут покупать мебель и автомобили.

19 июля МИА КазТАГ сообщало, что комитет государственной инспекции в агропромышленном комплексе (КГИ в АПК) министерства сельского хозяйства (МСХ) РК хочет купить 20 легковых автомобилей за Т79 млн вопреки обещанию президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Предварительный прием заявок на конкурс стартует 28 июля в 15.01 и продлится до 15.01 12 августа. Согласно технической спецификации, это должны быть универсалы белого цвета с колесной формулой 4×4.