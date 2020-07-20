Алматы. 20 июля. КазТАГ — Общественный транспорт в Алматы будет работать только в будни и с 50% заполняемостью, говорится в постановлении главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина №49 от 19.07.20 «О дальнейшем проведении строгих ограничительных мер на территории города Алматы».

«Акимату Алматы, управлению городской мобильности г. Алматы: 1) приостановить междугородние автобусные перевозки; 2) обеспечить работу пригородных автобусных маршрутовс заполняемостью не более 50%; 3) обеспечить работу городского общественного транспорта, в том числе Метрополитенам заполняемостью не более 50%; 4) полностью приостанавливать работу пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни», — говорится в постановлении.

При этом отмечается, что передвижение между регионами на личном автотранспорте разрешается.