Общественный транспорт в Алматы будет работать только в будни и с 50% заполняемостью

Новости 34 0

Алматы. 20 июля. КазТАГ Общественный транспорт в Алматы будет работать только в будни и с 50% заполняемостью, говорится в постановлении главного санитарного врача города Жандарбека Бекшина №49 от 19.07.20 «О дальнейшем проведении строгих ограничительных мер на территории города Алматы».

«Акимату Алматы, управлению городской мобильности г. Алматы: 1) приостановить междугородние автобусные перевозки; 2) обеспечить работу пригородных автобусных маршрутовс заполняемостью не более 50%; 3) обеспечить работу городского общественного транспорта, в том числе Метрополитенам заполняемостью не более 50%; 4) полностью приостанавливать работу пригородного и городского общественного транспорта, в том числе метрополитена, в субботние и воскресные дни», — говорится в постановлении.

При этом отмечается, что передвижение между регионами на личном автотранспорте разрешается.

Похожие материалы:

  1. Какие правила будут действовать в Алматы во время усиления карантина
  2. «Астана-ЕРЦ», ХОЗУ Алматы и еще 16 коммунальных объектов хотят отдать в конкурентную среду
  3. Депутат: Частные больницы Алматы готовы работать бесплатно, но ФСМС не подписывает договор
  4. Акимат Алматы мониторит цены только в 105 из 800 аптек города
  5. Кто будет выходить на работу в рамках введенных ограничительных мер в Алматы

Новости партнеров

Загрузка...