Родственники умерших от КВИ не смогут перезахоронить близких – Бекшин

Алматы. 20 июля. КазТАГ — Родственники умерших от коронавируса не смогут перезахоронить близких, говорится в постановлении главного санитарного врача Алматы Жандарбека Бекшина.

«Запрещается эксгумация и перезахоронение останков умерших (от коронавируса – КазТАГ), за исключением случаев необходимых судебно-следственным органом», — говорится в постановлении.

Могила, как следует из документа, в случае извлечения останков при эксгумации или перезахоронении, подвергается дезинфекционной обработке.

«Останки из могил переносятся в герметичной таре или в водонепроницаемом мешке», — следует из постановления.