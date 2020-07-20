Нур-Султан. 20 июля. КазТАГ — Внештатный советник президента РК Олжас Худайбергенов освобожден от должности, передает корреспондент агентства.

«Олжас Худайбергенов освобожден от должности внештатного советника по экономическим вопросам президента Республики Казахстан. Глава государства выразил благодарность Олжасу Абдумаликовичу за предложения по развитию экономики», — сообщил пресс-секретарь главы государства Берик Уали в понедельник.

Напомним, 29 января внештатный советник президента РК Касым-Жомарта Токаева – известный казахстанский экономист Олжас Худайбергенов обвинил

министра труда и социальной защиты населения Биржана Нурымбетова и экс-главу ведомства Тамару Дуйсенову в некомпетентности и вышел из состава рабочей группы по проработке возможности использования пенсионных накоплений для покупки жилья и в целом реформы пенсионной системы.

В мае Худайбергенов заявлял, что что «ситуация в госслужбе достигла пика бессмысленной бюрократии», от которой, по его словам, «страдают все – население, бизнес и, наконец, сами чиновники».

Олжас Худайбергенов был назначен внештатным советником президента РК Касым-Жомарта Токаева по экономическим вопросам в декабре 2019 года.