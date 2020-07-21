19% компаний в РК говорят о сокращении спроса, дохода или клиентов — исследование

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В самых пострадавших секторах экономики 19% опрошенных в исследовании называют основной проблемой сокращения спроса или дохода, или клиентов, заявил председатель правления НПП «Атамекен» Аблай Мырзахметов.

«В наиболее пострадавших секторах экономики каждый пятый предприниматель — 19%, называют основной проблемой сокращения спроса или дохода, или клиентов. Больше других проблему ощущает сфера услуг бизнесу – 29%, туризма — 25%», — сказал Мырзахметов во вторник на заседании правительства РК.

По его словам, 22% предпринимателей, имеющих кредиты, отметили, что у них нет средств для обслуживания займов: у 40% кафе, ресторанов, столовых, у 38% компаний в сфере предоставления услуг проживания и у 34% детских садов, образовательных курсов.

Отсутствие средств на уплату налогов отметили 19% респондентов: 35% — в сферах туризма развлечений и отдыха, 30% — общественного питания.

Отсутствие средств на выплату зарплаты, оплату аренды, коммунальных платежей отметили 2% респондентов. Особенно эта проблема характерна для сферы услуг развлечения и отдыха — 9%.

Всего с 23 июня по 15 июля в опросе приняло участие более 29,4 тыс. компаний и ИП, то есть около 3% от их количества в Казахстане.