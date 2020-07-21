Представлен планируемый в РК перечень медпротивопоказаний к проведению профпрививок

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Представлен планируемый в Казахстане перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок, передает корреспондент агентства.

«Утвердить перечень медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок», — говорится в проекте приказа министерства здравоохранения.

Противопоказания к проведению профилактических прививок

1. Общие постоянные противопоказания для всех видов вакцин:

1) сильная реакция, развившаяся в течение 48 часов после предыдущего введения данной вакцины (повышение температуры тела до 40 градусов Цельсия и выше, синдром длительного, необычного плача три и более часов, фебрильные или афебрильные судороги, гипотонический-гипореактивный синдром);

2) осложнение на предыдущее введение данной вакцины — немедленные аллергические реакции, в том числе анафилактический шок, развившиеся в течение 24 часов после прививки, энцефалит или энцефалопатия (проявляющиеся изменением уровня сознания, судорогами), развившиеся в течение семи дней после введения вакцины и не имеющие других причин объяснения этих симптомов.

2. Постоянные противопоказания для использования живых вакцин:

1) стабильные иммунодефицитные со

стояния, включая болезнь, вызванную вирусом иммунодефицита человека независимо от степени иммунодефицита;

2) злокачественные новообразования, включая злокачественные заболевания крови;

3) беременность.

3. Временные противопоказания, общие для всех видов вакцин:

1) острые заболевания центральной нервной системы (менингит, энцефалит, менингоэнцефалит) – вакцинация откладывается на срок до одного года со дня выздоровления;

2) острый гломерулонефрит – вакцинация откладывается до 6 месяцев после выздоровления; нефротический синдром – вакцинация откладывается до окончания лечения кортикостероидами;

3) острые инфекционные и неинфекционные заболевания средней и тяжелой степени тяжести вне зависимости от температуры — вакцинация разрешается через 2-4 недели после выздоровления;

4) применение при различной патологии стероидов, а также других препаратов, обладающих иммуносупрессивными свойствами;

5) больные с прогрессирующими хроническими заболеваниями не подлежат вакцинации; больные с обострением хронических заболеваний прививаются в период ремиссии.

4. Дополнительные противопоказания к отдельным видам вакцин:

1) к вакцине против туберкулеза (БЦЖ):

недоношенность (масса тела ребенка менее 2000 грамм илигестационный возраст менее 33 недель);

генерализованная инфекция БЦЖ, выявленная у лиц первой степени родства (возможность наследственного иммунодефицита);

осложненное течение поствакцинального периода, развившееся после предыдущего введения вакцины БЦЖ;

поражения центральной нервной системы – врожденные заболевания нервной системы и перинатальные поражения центральной нервной системы с неврологической симптоматикой (среднетяжелой и тяжелой степени);

гемолитическая болезнь новорожденных (среднетяжелые и тяжелые формы);

внутриутробная инфекция, сепсис новорожденных;

инфицирование микобактериями туберкулеза, наличие туберкулеза в анамнезе;

положительная или сомнительная реакция Манту.

Не проводится вакцинация БЦЖ детям, не привитым в календарные сроки и с неразвившимися поствакцинальным знаком до окончательного заключения о наличии инфицированности ВИЧ.

2) к живой оральной полиомиелитной вакцине (далее — ОПВ):

развитие параличей или парезов на введение предыдущей дозы ОПВ в течение 30 дней после иммунизации;

спинальная мышечная атрофия;

болезнь, вызванная вирусом иммунодефицита человека независимо от степени иммунодефицита;

бытовой контакт с лицом, у которого иммунодефицит, включая ВИЧ-инфекцию;

В данных случаях вакцинация может проводиться инактивированной полиомиелитной вакциной (далее — ИПВ);

3) к ИПВ:

немедленные аллергические реакции на неомицин или стрептомицин, используемые в производстве вакцин;

4) к адсорбированной вакцине против коклюша, дифтерии и столбняка с бесклеточным коклюшным компонентом (далее — АбКДС) и комбинированным вакцинам, содержащим АбКДС (далее – АбКДС-содержащие вакцины):

прогрессирующие заболевания центральной нервной системы, включающие инфантильные спазмы, неконтролируемую эпилепсию, прогрессирующая энцефалопатия (изменение уровня сознания), развившаяся в течение семи дней после вакцинации, а также афебрильные судороги, развившиеся, менее чем через 3 дня после предыдущей вакцинации;

подтвержденная системная реакция к ингредиенту вакцины (глютаральдегид, неомицин, стрептомицин, полимиксин В), используемые в производстве вакцины;

5) к вакцине, содержащей столбнячный анатоксин (АДС-М, АС):

синдром Гийена-Барре, развившийся в течение шести недель после предыдущего введения вакцины, содержащей столбнячный анатоксин;

6) к вакцинам, содержащим аттенуированные живые вирусы:

анафилактические реакции на белок куриного яйца (если вакцинные вирусы выращивают в куриных эмбрионах), аминогликозиды, неомицин и другие антибиотики, используемые в производстве вакцин;

7) к вакцине против гриппа, полученной на куриных эмбрионах:

аллергические реакции на белок куриного яйца, компоненты среды для культивирования штаммов (белки, антибиотики и другие вещества);

8) к вакцине против ВГВ и другим рекомбинантным или комплексным вакцинам, содержащим отдельные рекомбинантные иммуногены:

недоношенность, масса тела менее 2000 грамм при рождении;

немедленные аллергические реакции на компоненты дрожжеподобных грибов, бактерий или других клеток, применяемых в производстве вакцин.

5. В случаях, когда польза от вакцинации превышает риск по жизненным показаниям, к вакцине против бешенства и желтой лихорадки, противопоказания к вакцинации отсутствуют.