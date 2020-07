Насколько уместно утверждать такое при том, что граждане РК напрямую обращаются к российским властям и специалистам с просьбой помочь республике в борьбе с коронавирусом?

Издание Foreign Policy опубликовало статью Пола Стронского под названием «Ex-Soviet Bioweapons Labs Are Fighting COVID-19. Moscow Doesn’t Like ItLike It» — «Бывшие советские лаборатории биологического оружия борются с COVID-19. Москве это не нравится».

В предисловии к ней говорится так: «Одно из величайших достижений американской внешней политики становится мишенью жестокой кампании по извращению действительности».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «Сеть созданных в советскую эпоху лабораторий, использовавшихся когда-то для отслеживания вспышек чумы и разработки биологического оружия в период «холодной войны», находится на переднем крае борьбы с пандемией коронавируса в Центральной Азии и на Кавказе.

Такое ныне складывающееся обстоятельство не помешало России начать пропагандистскую и дезинформационную кампанию против этих лабораторий, которые давно были модернизированы и приспособлены для использования в гражданских (то бишь — мирных) целях. Это потому, что лаборатории по осуществлению контроля за болезнями, расположенные в бывших союзных республиках Советской империи, представляют собой наследие одной из самых успешных внешнеполитических программ доброй воли, которые когда-либо осуществлялись Соединенными Штатами.

Это было в эпоху, когда США удерживали мировое лидерство. То есть — еще до того, как Вашингтон отвернулся от международного сотрудничества. Тогда в контексте реализации программы Нанна—Лугара по совместному уменьшению угрозы, принятой Конгрессом США в 1991 году, была создана сеть финансируемых американскими налогоплательщиками лабораторий в бывших советских республиках. А именно — в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане и Узбекистане.

Задача этих лабораторий, большинство из которых начинало свою деятельность как объекты советской эпохи, состояла в том, чтобы помочь ученым в этих бывших советских республиках обезопасить и ликвидировать оружие массового уничтожения, в том числе запасы ядерного оружия и потенциал биологической войны.

Казахстанская лаборатория, созданная в рамках реализации американской программы, также сыграло действенную вспомогательную роль в принятии своевременных и решительных мер перед лицом кризиса. Хотя Казахстан выявил своего первого пациента с COVID-19 лишь к середине марта, лаборатория активировала группу экстренного реагирования еще в январе и поручила своим ученым контролировать распространение заболевания в Центральной Азии. К концу марта в Казахстане имелись тесты на коронавирус, способные дать результаты в течение пяти часов.

Все это не явилось препятствием для распространения российской стороной ложной информации касательно предполагаемой зловещей деятельности этой лаборатории. В 2019 году известный ведущий российского телевизионного ток-шоу призвал военных РФ нанести воздушные удары по этому объекту в Казахстане».

Вышеизложенную информацию можно дополнить такими сведениями. По состоянию на 19 июля в Казахстане выявлено 70 339 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщил сайт coronavirus2020.kz. С 17 июля министерство здравоохранения Казахстана решило пневмонию с похожим на COVID-19 течением включать в статистику коронавирусной инфекции. С начала года в стране зарегистрировано 234 187 случаев пневмонии. В том числе с 1 по 15 июля — 135 641. За этот же срок от воспаления легких в республике умерли 1 555 человек. Про тесты на коронавирус, способные дать результаты в течение пяти часов, мало что известно. Если они и в самом деле имелись в Казахстане в наличии, остается вопрос о том, почему же власти так и не удосужились наладить их массовое производство.

Как бы то ни было, совершенно нет никакого ощущения, что финансируемая американцами биологическая лаборатория в Алматы играет или сыграла сколько-нибудь позитивную роль в плане обуздания эпидемии коронавируса в Казахстане. Граждане РК напрямую обращаются к российским властям и специалистам с просьбой помочь республике в борьбе с коронавирусом. Неверие в отечественную систему государственного управления в их среде растет как дрожжах. А где же позитивные результаты от деятельности финансируемой американцами лаборатории при таких условиях? Их совершенно не видно. Так что остается вопрос: чем она в действительности все-таки занимается?

***

© ZONAkz, 2020г. Перепечатка запрещена. Допускается только гиперссылка на материал.