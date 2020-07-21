Алматы. 21 июля. КазТАГ – Т131 млн потратили и еще Т1,2 млрд хотят потратить в июле на дезинфекцию подъездов Алматы, передает корреспондент агентства.

«Заказчик – КГУ «Управление жилищной политики города Алматы»; наименование – услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные); дополнительная характеристика – услуги по дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных домах, расположенных в Алмалинском районе города Алматы; плановая сумма – Т27 121 692,86», — говорится в описании лота к конкурсу государственных закупок, проведенному в период между 7 и 10 июля.

Конкурс признан состоявшимся, а победителем признано ТОО «Expert Management», которое в общей сложности выиграло в июле сразу пять конкурсов государственных закупок услуг дезинфекции подъездов – на Т30 987 310,71 в Ауэзовском районе, на Т14 566 700 – в Медеуском районе, на Т3 273 646,43 – в Наурызбайском районе и на Т7 295 082,14 – в Алатауском районе.

Конкурс госзакупок услуг дезинфекции подъездов по Бостандыксому району на Т32 585 889,29 выиграло ТОО «D-CLEAN», которая также оказалась победителем аналогичного конкурса на Т9 860 232,14 по Турксибскому району.

Победителем схожего конкурса в тот же период между 7 и 10 июля на Т8 412 375 по Жетысускому району Алматы оказалось ТОО «ГАЗАТОР-защита хлебопродуктов».

В общей сложности указанные три компании выиграли конкурсы на сумму Т131 102 928,57.

«Заказчик – КГУ «Управление жилищной политики города Алматы»; наименование – услуги санитарные (дезинфекция, дезинсекция, дератизация и аналогичные); дополнительная характеристика – услуги по дезинфекционной обработке подъездов в многоквартирных домах, расположенных в Алатауском районе города Алматы; плановая сумма – Т65 655 739,29», — говорится в описании лота, размещенного на портале государственных закупок уже 20 июля.

Прием заявок на участие в конкурсе стартовал во вторник 21 июля и продлится до 18.00 23 июля.

В указанный период госзакупки услуг дезинфекции подъездов планируют провести и по другим районам Алматы: по Турксибскому району – на Т91 190 603,57, по Жетысускому району – на Т77 964 750, по Наурызбайскому району – на Т30 016 478,57, по Алмалинскому району – на Т253 679 175, по Ауэзовскому району – на Т273 132 417,86, по Бостандыкскому району – на Т294 477 846,43 и по Медеускому району – на Т131 508 546,43.

Таким образом, помимо уже затраченной суммы в Т131,1 млн, власти Алматы намерены потратить в июле на дезинфекцию подъездов еще Т1 217 625 557,15.

Если все закупки будут признаны состоявшимися, то на дезинфекцию подъездов городские власти потратят в общей сложности Т1 348 728 485,72.