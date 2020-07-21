Некоторые предприятия Казахстана готовы отказаться от планов развития – Бахмутова

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. Некоторые казахстанские компании готовы отказаться от своих планов развития, заявила председатель совета Ассоциации финансистов Казахстана (АФК) Елена Бахмутова.

«Некоторые корпоративные клиенты (банков – КазТАГ), которые уже получили одобрение (по госпрограмме «Экономика простых вещей» – КазТАГ), еще раз взглянули на свои проекты и рассматривают, уточняют свои бизнес-планы. Некоторые даже готовы отказаться от этих планов, учитывая обстановку», — сказала Бахмутова на заседании правительства Казахстана во вторник.

По ее словам, еще одной причиной разницы между количеством одобренных банками проектов и проектами, которые получили субсидии от фонда «Даму» стало то, что часть проектов по этой же госпрограмме была одобрена банками с отлагательными условиями: банк предоставил одобрение, но заемщиком до настоящего времени не выполнены условия по оформлению и регистрации залогового обеспечения.

Банки, по ее данным, сократили срок рассмотрения заявок по кредитам. Сейчас он составляет 12 рабочих дней, если заемщиком была предоставлена вся необходимая информация.

«На новые проекты предпринимателями запрошены менее 15% кредитов. Это показало, что основная потребность бизнеса сегодня – это модернизация и усиление действующего производства», — сказала глава АФК.

Программу «Экономика простых вещей», по ее словам, бизнесмены рассматривают не только как программу развития, но и как возможность поддержки бизнеса.

«Банки вносят свои предложения: вернуться к поддержке крупного бизнеса и импортозамещающих отраслей, расширить государственные гарантии, в том числе за счет расширения функционала Банка развития Казахстана (БРК), который мог бы это делать для крупного бизнеса, максимально разрешить кредитовать пополнение оборотного капитала», — заключила Бахмутова.