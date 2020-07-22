Аукцион на строительство мусороперерабатывающего завода в РК обещают провести в 2021 году

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В 2021 году министерство экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана планирует провести аукцион на строительство мусороперерабатывающего завода на условиях конкурентоспособного тарифа на подачу электроэнергии в сеть, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов Магзум Мирзагалиев.

«Налоговых послаблений для бизнесменов, намеревающихся построить мусороперерабатывающий завод, у нас нет. Однако мы сейчас ведем работу по внедрению юридически законодательного механизма. Это механизм мотивации не через налоговые послабления, а через конкурентоспособный тариф на подачу электроэнергии в сеть», — сказал Мирзагалиев, отвечая на вопрос на брифинге в среду.

По его словам, проект планируется реализовать по аналогии с возобновляемыми источниками энергии (ВИЭ).

«У нас за последние годы ВИЭ очень хорошо развиваются, это все было сделано благодаря внедрению аукционного механизма. Мы не стали изобретать велосипед и решили пойти по такому по такому же пути и через этот механизм привлечь инвесторов (к строительству мусороперерабатывающего завода – КазТАГ). Поэтому, если бизнес задает соответствующий вопрос, МЭГПР готово всей информацией поделиться и пригласить на аукцион, который будет проходить уже в следующем году», — сказал министр.