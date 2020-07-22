Центр для лечения коронавируса планируют открыть в психоневрологическом диспансере Алматы

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Центр для лечения коронавируса планируется открыть в психоневрологическом диспансере в Алматы, сообщил руководитель Управления общественного здоровья города Алматы Камалжан Надыров.

«В планах открыть на 500 коек центр на базе психоневрологического диспансера. В данном центре также будет полноценное диагностические отделение, где будет все необходимое оборудование для установления диагноза, в том числе, компьютерная томография. Будут развернуты реанимационные койки для того, чтобы мы могли оказывать пациентам полноценную помощь, не перемещая их в другие клиники. Поэтому готовность в целом высокая, необходимые средства выделены, необходимая медицинская техника уже закуплена, что-то уже поставлено, что-то в процессе поставки, то есть готовность к осенне-зимнему периоду, на наш взгляд, достаточно высокая», — заявил Надыров на брифинге в среду.

При этом он отметил, что «Халык арена» также готова к приему пациентов. Кроме того, на базе «Халык арены» также планируется открыть реанимационные койки.