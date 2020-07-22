Вакцинацию от гриппа нужно проводить, не смотря ни на что – Бекшин

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Вакцинацию от гриппа нужно проводить, не смотря ни на что, уверен главный государственный санитарный врач Алматы Жандарбек Бекшин.

«Мы уже готовились, обсуждали эти вопросы и готовим подходы по мерам профилактики гриппа в сочетании с коронавирусной инфекцией. Естественно, вакцинацию нужно проводить, чтобы первую часть убрать – если будут накладываться сначала грипп, а потом коронавирусная инфекция, иммунитет не выдержит и, естественно, нужно готовиться к хорошей вакцинации, несмотря ни на что», — сказал Бекшин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что иммунитет может не справиться с коронавирусной инфекцией, если она разовьется даже в течение двух-трех недель после перенесенного гриппа.