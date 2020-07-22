Алматы. 22 июля. КазТАГ — Британские ученые заявили об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, сообщает интернет-портал Diabetes.co.uk.

«Великобритания стала на шаг ближе к тому, чтобы сделать вакцину COVID-19 общедоступной после того, как было доказано, что она активирует иммунный ответ против вируса», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что вакцина под названием ChAdOx1 nCoV-19 была опробована на 1077 добровольцах.

«Испытания показали, что вакцина безопасна в использовании, вырабатывает антитела и иммунные клетки, которые защищают от COVID-19. Никаких серьезных побочных эффектов зарегистрировано не было, хотя около 70% участников эксперимента после инъекции жаловались на головную боль и умеренную температуру, которые можно было снять при помощи безрецептурных болеутоляющих средств», — отмечается в публикации.

Как сообщается, Великобритания уже заказала 100 млн доз вакцины, однако ученые пока не могут сказать, сможет ли вакцина предотвратить заражение коронавирусом и сможет ли она в случае заболевания снизить тяжесть течения болезни. По информации издания, планируются более масштабные испытания вакцины, в которых примут участие около 47 тыс. человек со всего мира.