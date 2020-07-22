ВБ: Потери в образовании из-за коронавируса будут влиять на экономику РК десятилетиями

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Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года
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Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Потери в образовании из-за коронавируса будут влиять на экономику Казахстана десятилетиями, сообщает пресс-служба центрально-азиатского офиса Всемирного банка (ВБ).

«Пандемия COVID-19 оказывает отрицательное влияние на развитие человеческого капитала в Казахстане. Неравный доступ к качественному образованию, особенно в период карантина, может негативно сказаться на развитии человеческого капитала для уязвимых слоев населения. Закрытие школ на карантин может вылиться в потери в обучении в размере свыше трети учебного года», — говорится в экономическом докладе Всемирного банка по Казахстану (лето 2020 года) «Преодолевая кризис».

Такое воздействие, по мнению ВБ, может означать снижение рейтинга в Международной программе по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Поскольку большинство учащихся в стране в настоящее время демонстрируют результаты по функциональной грамотности вблизи порогового значения, а также учитывая, что некоторые из них пострадают от воздействия пандемии больше других, доля учащихся с уровнем функциональной грамотности ниже порогового значения, по оценкам ВБ, вырастет на 3 процентных пункта (с 64% до 67%).

«Уровень потерь в образовании и обучении вследствие COVID-19 будет оказывать влияние на экономику на протяжении десятилетий. Это влияние оценивается в 2,9%, что приведет к общему экономическому ущербу на сумму до $1,9 млрд в год. Необходимо уделить первоочередное внимание образованию и развитию навыков, увеличению финансирования сферы образования, восстановлению обучения для учащихся, которые больше всего потеряли во время пандемии. Это означает, что расширение доступа к качественному дистанционному образованию и среднесрочная модернизация образования будут иметь решающее значение для смягчения ожидаемого снижения качества человеческого капитала в Казахстане, вызванного пандемией», — подчеркнул постоянный представитель Всемирного банка в Казахстане Жан-Франсуа Марто.

 

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