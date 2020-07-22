Всемирный банк дал ряд советов Казахстану по выходу из кризиса

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Всемирный банк (ВБ) дал ряд советов Казахстану по выходу из кризиса, сообщает пресс-служба центрально-азиатского офиса ВБ.

«В условиях вялого спроса и низких цен на нефть устойчивому восстановлению экономики может способствовать повышение эффективности государственного управления и услуг, включая использование электронных платформ для предоставления основных государственных услуг, мобилизация ресурсов через улучшение налогового администрирования и использование механизма пересмотра и перераспределения бюджетных ресурсов в пользу эффективных государственных программ. Возобновление внимания к реформам в сфере логистики, цифровых коммуникаций и в финансовом секторе могло бы поддержать частный сектор в поиске новых возможностей», — говорится в экономическом докладе Всемирного банка по Казахстану (лето 2020 года) «Преодолевая кризис».

Напомним, ранее со ссылкой на доклад ВБ сообщалось, что негативное влияние COVID-19 на экономику Казахстана оценивается как крупнейшее по масштабу за два десятилетия. Также в докладе указано, что еще 800 тыс. казахстанцев, помимо ранее прогнозируемых, окажутся за чертой бедности. Кроме того, ВБ ожидает, что потери в образовании из-за коронавируса будут влиять на экономику Казахстана десятилетиями.