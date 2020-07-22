Алматы. 22 июля. КазТАГ – Мадина Алимханова. Две лаборатории для ПЦР-тестирования Алматы планирует передать Алматинской области, сообщил главный санитарный врач города Жандарбек Бекшин.

«Мы, учитывая, что у нас в городе достаточная сеть, мы сейчас делам 4 тыс. исследований, при этом имеем мощность лабораторий на 7200 исследований. Поэтому мы сейчас имеем две лаборатории передать для оказания услуг для жителей пригородных районов Алматинской области», — сказал Бекшин на брифинге в среду.

При этом он отметил, что из получивших лечение от коронавируса в Алматы 60% составляют жители Алматинской и других областей.