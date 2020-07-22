Алматы. 22 июля. КазТАГ — 1,6 млн упаковок антиковидных препаратов из Индии доставили в Алматы, сообщает пресс-служба акимата города.

«Сегодня самолетом из Дели в Алматы доставлено 34 тонны, или 1,6 млн упаковок антиковидных препаратов, закупленных на средства, выделенные акиматом Алматы, для создания лекарственного стабфонда. (…) В прибывшей сегодня партии находятся такие препараты, как антикоагулянты «Эноксапарин», «Гепарин»; антибактериальный – «Офлоксацин»; противовоспалительные препараты – «Преднизолон», «Дексаметазон»; антибиотики – «Цефтриаксон», «Меропенем»; жаропонижающий – «Парацетамол»; противовирусный препарат – «Осельтамивир», — говорится в сообщении, распространенном в среду.

По словам координатора акимата Алматы по обеспечению города лекарственными препаратами Зангара Салимбаева, «с прошлой пятницы наблюдается снижение спроса на лекарственные препараты, отсутствуют большие очереди».

«В целом ситуация стабилизирована. Кроме поставок медикаментов в аптеки через стабилизационный фонд, мы будем поставлять лекарства также в резервный фонд для оперативного обеспечения препаратами ковидных госпиталей. Полугодовой запас будет храниться на складах фармкомпаний, в случае необходимости эти препараты будут распределяться по стационарам и аптекам», — сообщил координатор акимата.

По его данным, 23 июля в Алматы будет доставлен препарат «Клексан» из Турции. Поставщик завозит порядка 40 тыс. единиц этого препарата. До 31 июля планируется завести дополнительно 150 тыс. единиц «Клексана». В целом в ближайшую неделю ожидается поступление порядка 300 тыс. единиц антикоагулянта.

«Это уже седьмой рейс, совершенный с 10 июля и доставивший востребованные лекарственные препараты. До конца текущего месяца ожидается прибытие еще двух рейсов. Общий объем завезенных лекарств составит порядка 7,5 млн упаковок. После таможенного оформления препараты будут распределены в аптечные сети города», — следует из сообщения.

В акимате напомнили, что для решения проблемы дефицита лекарств решением акима Алматы Бакытжан Сагинтаева было выделено Т5 млрд для беспроцентного финансирования оптовых закупок антиковидных препаратов.

«Кроме того, еще Т5 млрд выделено на формирование резервного фонда для обеспечения ковидных стационаров лекарственными препаратами. Сегодня идет активная работа по формированию полугодового запаса препаратов, что позволит избежать перебоев с поставками необходимых лекарств для аптек и инфекционных стационаров», — резюмируется в сообщении.