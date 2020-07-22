Материалы о фейках от имени Алибекова и Еликбаева переданы в МВД

Нур-Султан. 21 июля. КазТАГ – Материалы о фейках от имени журналиста Бейбута Алибекова и блогера Алишера Еликбаева переданы в министерство внутренних дел, сообщает служба реагирования на компьютерные инциденты KZ-CERT.

«Принцип действия мошенников заключался в том, что они создавали фейковые аккаунты в мессенджере Telegram с использованием фотографии публичной личности и его данных. Данные фейковые аккаунты использовались для отправки сообщений от их имени с просьбой оказать финансовую помощь. К примеру, фейковый профиль Бейбута Алибекова мошенник указал как Alibekov KZ и ссылаясь на то, что близкого родственника положили в больницу и срочно нужно оплатить услуги медицинской организации, а денег на карте у него нет, просил осуществить перевод на карту банка. Предварительно пообещал в течение часа вернуть заимствованные средства, ведь по легенде мошенников вся наличность находится дома. На своей странице в социальной сети Бейбут Алибеков и Нурсултан Магзумов сообщили своим подписчикам о том, что распространяемая информация фейковая и что от их имени орудуют мошенники», — говорится в сообщении в среду.

Также сообщается, что мошенники воспользовались именем известного блогера Еликбаева не только по вышеуказанной схеме, но и для проведения якобы розыгрыша с целью привлечения внимания потенциальных подписчиков к профилю в социальной сети с последующей накруткой количества подписчиков (гивы). У себя на официальном канале в мессенджере Telegram Еликбаев сообщил своим подписчикам о том, что он не является организаторам данных гивов и предупредил, что от его имени действуют мошенники.

«Вся полученная информация была незамедлительно направлена в МВД РК.

Для того, чтобы не стать жертвой мошенников служба KZ-CERT настоятельно рекомендует соблюдать нижеуказанные меры предосторожности:

1. Проверять, официальный ли аккаунт, который запрашивает финансовую помощь, а в случае с медийными личностями обращайте внимание на верифицированность аккаунта (синяя галочка справа от никнейма).

2. Проверять профиль отправителя сообщений, имя пользователя и номер телефона. Обратить внимание на период обновления фото профиля, если фото загружено недавно, то есть повод задуматься;

3. Перед осуществлением перевода на карту банка предельно внимательно проверять данные получателя, использовать сервисы по определению банка по номеру карты;

4. Держите в тайне следующие данные: коды из SMS и PUSH-уведомлений от банка, PIN-код банковской карты, контрольные вопросы, данные банковской карты, срок действия и трехзначный код (CVC). Не распространяйте свои персональные данные: Ф.И.О., место и год рождения, данные паспорта или удостоверения личности.

5. Если для перевода необходимо скачать приложение, то рекомендуем не скачивать никакие программы на смартфон по просьбе незнакомцев и тем более предоставлять им доступ к ним.

6. Если украли деньги с Вашего счета, нужно связаться с банком и описать ситуацию (заблокировать карту). После чего написать заявление в ближайшем РОВД и отправить в банк талон о принятии заявления.

7. Если пропал мобильный телефон, то нужно связаться с банком для блокировки приложения и отключения привязки карты к мобильному номеру. Также нужно незамедлительно обратиться к сотовому оператору для блокировки номера мобильного телефона и проверить последние операции на карте в отделении банка.

8. Воздержитесь от переводов на номера счетов онлайн-платежных систем, типа Яндекс.Деньги, QIWI и других сторонних сервисов», — резюмируется в сообщении.