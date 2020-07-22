Сколько налогов как физлицо за 2015-2020 годы заплатил Тимур Кулибаев

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – О том, сколько налогов как физическое лицо за 2015-2020 годы заплатил зять первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева – Тимур Кулибаев, стало известно из ответа ИО генерального прокурора Казахстана Ерлика Кененбаева на запрос депутата мажилиса Павла Казанцева.

«Министерство финансов предоставило сведения по уплате налогов Кулибаевым Т.А., как физическим лицом, за 2015-2020 годы. Общая сумма поступлений по индивидуальному подоходному налогу на основе ежегодных деклараций составила Т12,195 млрд. Анализ налоговых поступлений от физических лиц за этот период показывает, что данный налогоплательщик находится на первом месте в рейтинге 50 крупнейших налогоплательщиков – физических лиц Казахстана», — сообщил Кененбаев, отвечая на депутатский запрос.

Он отметил, что группа компаний Кулибаева, интересы которой затрагиваются в анализируемых по запросу мажилисмена публикациях, платит налоги на уровне крупных национальных компаний, таких как АО «НАК «Казатомпром», АО «KEGOC», АО «НК «Казахстан Тeмip жолы», АО «Казахтелеком», вместе взятых.

«Факты, указанные в публикациях, в том числе обстоятельства причастности Кулибаева Т.А. и других лиц к якобы незаконным операциям с казахстанской нефтью и отмыванию доходов, на основании заявлений ряда граждан были расследованы швейцарской прокуратурой в течение 2010-2013 годов. Правоохранительные органы Казахстана в рамках оказания правовой помощи по данному делу по запросу главного федерального прокурора Швейцарской Конфедерации предоставили все необходимые сведения для организации объективного расследования. По результатам рассмотрения материалов расследование швейцарской прокуратуры было прекращено в связи с отсутствием оснований для уголовного преследования. Таким образом, «факты», изложенные авторами ряда публикаций в западной прессе, в части нарушений при экспорте казахстанской нефти, наличия какого-либо сговора, монопольного положения и предоставления необоснованных привилегий группе компаний Vitol, не соответствуют действительности», — сообщил также Кененбаев.

Напомним, 17 июня Казанцев, обращаясь с запросом, сообщил, что в последнее время в интернет-публикациях поднимаются различные вопросы, связанные с механизмами реализации нефти и газа на экспорт, деятельностью зарубежных компаний – посредников в этой сфере и их доступом к отечественному рынку, а также вопросы целевого расходования средств зарубежных дочерних предприятий национальной нефтегазовой компании. По мнению парламентария, «необоснованные публикации подобного рода влекут значительные риски ущерба деловой репутации отечественной нефтегазовой отрасли, а также негативно сказываются на инвестиционном климате страны». Он попросил генпрокуратуру предоставить депутатскому корпусу ответы на поставленные в публикациях вопросы и дать им объективную правовую оценку.