Мирзагалиев: Высыхание озера Иссык будет скорректировано, за Бурабай МЭГПР – не в ответе

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Валентина Владимирская. В Казахстане высыхание озера Иссык будет скорректировано, заявил министр экологии, геологии и природных ресурсов (МЭГПР) РК Магзум Мирзагалиев.

«С вопросом по Кольсайским озерам (строительству отелей на берегах – КазТАГ) я еще отдельно буду разбираться. Проблемы озера Иссык были не по части строительства зданий, а вопрос был связан с гидроэлектростанцией и, соответственно, осуществлялся сброс воды. Возник дефицит воды. Этот вопрос мы проговорили с акиматом Алматинской области и договорились максимально скорректировать эту негативную ситуацию», — сказал Мирзагалиев в среду на онлайн-брифинге.

По его словам, по 11 «своих» парков МЭГПР готовит мастер планы «с акцентом на развитии не отельного и ресторанного бизнеса, не «шашлычного» туризма», а продвигает именно экологический туризм, то есть, привлечения максимального количества туристов к пешеходному туризму через развитие троп.

«Сейчас готовятся мастер планы всех национальных парков: несколько месяцев назад утвержден мастер-план по Или-Алатаускому национальному парку», — сказал министр.

В Казахстане всего 13 нацпарков: из них 12 относится к компетенции нашего министерства, Бурабайский нацпарк относится к ведению управления делами президента, уточнил Мирзагалиев.

Ранее казахстанец Санжар Бокаев показал в социальной сети фото высыхающего озера Иссык.