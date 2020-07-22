Балаева войдет в совет директоров «Егемен Қазақстан» и наблюдательный совет КМО

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Министр информации и общественного развития Аида Балаева войдет в совет директоров республиканской газеты «Егемен Қазақстан» и наблюдательный совет «Қазмедиа орталығы» (КМО, КазМедиаЦентр), передает корреспондент агентства.

«Министерству информации и общественного развития Республики Казахстан совместно с комитетом государственного имущества и приватизации министерства финансов Республики Казахстан в установленном законодательством Республики Казахстан порядке обеспечить избрание министра информации и общественного развития Республики Казахстан Балаевой Аиды Галымовны в состав совета директоров АО «Республиканская газета «Егемен Қазақстан» и наблюдательных советов товариществ с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Қазмедиа орталығы» и «Қазақ газеттері», — говорится в постановлении правительства.

Балаева возглавляет министерство информации и общественного развития с 4 мая, до этого с июля 2019 года по май 2020 года она была помощником президента Казахстана – заведовала отделом по контролю за рассмотрением обращений администрации президента, еще раньше – в период с декабря 2014 года по июль 2017 года была заведующей отделом внутренней политики администрации президента.