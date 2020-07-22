На достоверность ПЦР-тестов могут влиять нарушения настройки оборудования – Мамин

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – На достоверность ПЦР-тестов по определению коронавируса могут влиять нарушения настройки оборудования, сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

«Следует отметить, что при транспортировке лабораторного оборудования по диагностике КВИ возможны нарушения ее настройки, которые влияют на качество и достоверность результатов», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он добавил, что «в связи с отсутствием специального лабораторного оборудования на транспорте и условий транспортировки образцов (не более двух часов и при температуре +4+8°С) запуск санитарного поезда по тестированию не представляется возможным».

Напомним, 17 июня группа депутатов обратилась к Мамину и заявила о том, что организация противодействия коронавирусу министерством здравоохранения и акиматами «находится на недостаточном уровне, несмотря на выделение гигантских средств из бюджета (Т125 млрд) и накопленный опыт первых месяцев». Парламентарии призвали принять срочные меры по госпитализации всех симптомных зараженных коронавирусом, при необходимости организовав санитарный поезд для тестирования жителей удаленных населенных пунктов и эвакуации больных в свободные клиники, а также обеспечить достаточное количество тестов для населения, в том числе – для бесплатного тестирования малообеспеченных групп населения.