Траты акиматов Шымкента и ряда областей на футбол проверяют в минкультуры и спорта

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Траты акиматов Шымкента и ряда областей на футбол проверяют в министерстве культуры и спорта Казахстана, сообщил премьер-министр Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

«На развитие спорта в Акмолинской, Актюбинской, Кызылординской, Костанайской, Мангистауской областях и в городе Шымкенте на футбол все еще приходится больше 20% расходов на спорт. В этой связи министерство в настоящее время проводит анализ на предмет соблюдения местными исполнительными органами правил, результаты будут направлены в маслихаты и ревизионные комиссии регионов, а также рассмотрены на ближайшем заседании совета по физической культуре и спорту при правительстве», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Он заверил, что по итогам заседания указанного совета минкультуры и спорта совместно с заинтересованными государственными органами проработает правовой механизм обеспечения обязательного соблюдения правил ранжирования видов спорта в Казахстане.

Напомним, 17 июня мажилисмены сообщили о том, что, несмотря на значительные объемы финансирования, в футбольных клубах имеются задолженности перед футболистами в общей сложности на Т13,5 млрд. По данным парламентариев, особо крупные суммы задолженности наблюдаются в клубах по Павлодарской области – Т3,6 млрд, по Акмолинской области – Т2,9 млрд, по Актюбинской области – Т1,08 млрд, а также по городу Шымкент, у которого кредиторская задолженность составляет Т4,5 млрд.