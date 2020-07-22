Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Понижение температуры ожидается в ближайшие три дня в ряде областей Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С продвижением ложбины Северо-Западного циклона на территорию Казахстана пройдут дожди, в северной половине местами сильные. Местами ожидаются грозы, усиление ветра, на юге с пыльными бурями, шквалистый ветер, выпадение града, понижение температуры воздуха», — говорится в распространенном в среду прогнозе погоды на 23-25 июля.

Также синоптики объявили штормовое предупреждение в Северо-Казахстанской области.

«Днем 23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 23 июля ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 метров в секунду. Вероятность шторма 90-95%», — предупредили в «Казгидромете».