Тараз. 22 июля. КазТАГ — Природный пожар в Мойынкумском районе Жамбылской области тушат четвертые сутки, сообщает пресс-служба комитета по чрезвычайным ситуациям (КЧС) министерства внутренних дел (МВД) РК.

«С 18 июля продолжается тушение загорания сухой травы и саксаула в песчаной местности на территории КГУ «Мойынкумское учреждение по охране лесов и животного мира» в 50 км от села Карабогет Мойынкумского района Жамбылской области. В ликвидации задействованы 233 человека и 50 единиц техники ДЧС, КГУ «Мойынкумское, Байзакское, Меркенское, Коскудукское, Кордайское и Жуалынское учреждения по охране лесов и животного мира», добровольные пожарные формирования Мойынкумского района, вертолет МИ-2 РГП «Казлесавиаохрана». По состоянию на ночь 21 июля предварительная площадь пожара составила 34 тыс. га. Угрозы населенным пунктам нет. Все силы и средства находятся на окарауливании. На месте пожара наблюдается ветер порывами до 10 метров в секунду, температура воздуха +36», — говорится в сообщении в среду.

По данным КЧС, всего за сутки 21 июля зарегистрировано 33 случая природных пожаров.

«На контроле КЧС находятся 13 природных пожаров в Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской областях, где принимаются меры по их ликвидации. Кроме того, за прошедшие сутки ликвидированы природные пожары в Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахастанской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской областях. В указанных регионах общая площадь, пройденная огнем, составила 403 га. В ликвидации были задействованы силы и средства ДЧС, добровольных пожарных формирований, лесных хозяйств», — резюмируется в сообщении.