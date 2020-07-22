Порядок снятия имущественных арестов судоисполнителями изменился в Казахстане

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Порядок снятия имущественных арестов судебными исполнителями изменился в Казахстане, сообщает пресс-служба министерства юстиции.

«На имущество должника могут быть наложены аресты двух и более судебных исполнителей в рамках разных исполнительных производств. Ранее при таких случаях добросовестному приобретателю приходилось обращаться к каждому судоисполнителю, чтобы он снял свои аресты. Иногда отказывали, и покупатель вынужден был обращаться в суд. Согласно внесенным новым поправкам судебный исполнитель, реализовавший имущество на торгах, обязан отменить все аресты с такого имущества, в том числе и аресты других судоисполнителей», — говорится в распространенном в среду сообщении.

Соответствующие поправки внесены в соответствии с подписанным президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым 27 июня законом «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования исполнительного производства и уголовного законодательства», который вступил в силу 8 июля.

«За первое полугодие 2020 года реализовано 1530 лотов на сумму Т25 495 676 920, а за аналогичный период 2019 года было реализовано 1415 лотов на общую сумму Т18 423 227 050», — уточнили в минюсте.