Массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться в середине 2021 года – ВОЗ

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Заместитель генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по программам Сумия Сваминатан считает, что массовая вакцинация от коронавируса в мире может начаться в середине 2021 года, Deutsche Welle (DW).

«После того, как массовое производство вакцины будет завершено, в середине 2021 года можно будет приступать к широкой вакцинации», — считает Сваминатан.

По ее словам, «сейчас уже 20 вакцин-кандидатов находятся на этапе клинических испытаний».

«Поэтому мы очень надеемся, что несколько из них окажутся действенными», — заявила она.

Сваминатан добавила, что первые результаты клинических испытаний могут быть доступны уже в начале 2021 года.

Ранее сообщалось, что 15 млн превысило число заразившихся коронавирусом в мире. Согласно данным из справочного веб-сайта worldometers.info, который предоставляет счетчики и статистику в реальном времени по различным темам, в мире выявлено 15 094 610 случаев заражения коронавирусной инфекцией (КВИ), зарегистрированы 619 520 умерших и 9 110 972 выздоровевших.

По данным на 21 июля, в Казахстане зарегистрированы 75 153 зараженных коронавирусом (37 596 симптомных, 37 557 бессимптомных), 46 790 выздоровевших, 585 летальных случаев.