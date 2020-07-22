Порядок заполнения таможенной декларации на товары изменится с 2021 года в ЕАЭС

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Порядок заполнения таможенной декларации на товары изменится с 2021 года в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) решил: установить, что решение коллегии Евразийской экономической комиссии от 23 июля 2019 года №126 «О внесении изменений в порядок заполнения декларации на товары» в ступает в силу с 1 января 2021 года», — говорится в решении ЕМПС.

Так, с 1 января следующего года при ввозе товаров на таможенную территорию ЕАЭС участники внешнеэкономической деятельности смогут одновременно указывать в таможенной декларации сведения как о непреференциальном, так и о преференциальном происхождении своих товаров.

«Для этого в декларации будет задействован ранее не заполняемый второй подраздел графы 34 «Код страны происхождения», — следует из сообщения.

В ЕЭК напомнили, что эти изменения были приняты коллегией комиссии в июле 2019 года.

«Они адаптируют порядок отражения в декларации на товары сведений об их происхождении к особенностям, установленным союзными правилами определения происхождения. При этом порядок заполнения таможенной декларации станет понятнее, а у участников внешнеэкономической деятельности появится возможность указывать исчерпывающие сведения о происхождении декларируемых ими товаров», — отмечается в сообщении.

Напомним, изначально решение коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) от 23 июля 2019 года №126 «О внесении изменений в порядок заполнения декларации на товары»​ должно было вступить в силу со 2 февраля 2020 года. Однако в связи с возникшими у государств союза разногласиями по его применению вступление в силу было «заморожено» до принятия межправсоветом соответствующего решения.