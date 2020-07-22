В условиях, когда (и без того) непростые отношения Японии с Соединенными Штатами подвергаются все более и более усиливающемуся давлению, Москва протягивает Токио оливковую ветвь мира

Издание Trumpet опубликовало статью Джереми Жака под названием «As Japan-U.S. Ties Weaken, Russia Steps In» — «На фоне ослабления японо-американских связей в игру вступает Россия».

В предисловии к ней говорится так: «Хотя нынешние инициативы Москвы вряд ли откроют путь к формированию партнерства между Россией и Японией, факты свидетельствуют о том, что на горизонте вырисовываются контуры такого союза».

Далее уже в самой статье излагается следующее: «В условиях, когда (и без того) непростые отношения Японии с Соединенными Штатами подвергаются все более и более усиливающемуся давлению, Москва протягивает Токио оливковую ветвь мира, и это может инспирировать историческую переориентацию этой азиатской нации.

На острове Окинава, где дислоцированы 26 тысяч американских военнослужащих, отмечена значительная вспышка коронавируса среди солдат США и представителей обслуживающего иностранный воинский контингент персонала. И это потрясло японцев. «Очень прискорбно, — заявил 12 июля губернатор Окинавы Денни Тамаки, — что инфекция быстро распространяется среди американского персонала, в то время как мы, жители Окинавы, делаем все возможное для ее сдерживания».

Японии удается проявлять себя вполне успешно в деле сдерживания covid-19, и до начала вспышки коронавируса среди американских военнослужащих было зарегистрировано на Окинаве только лишь 148 подтвержденных случаев связанного с этим вирусом заболевания. И хотя США заверяют, что инфицированный персонал находится под строгим карантином, японские власти не успокаиваются. «Окинавцы потрясены тем, что нам сообщили, — сказал Тамаки. — Теперь у нас есть серьезные сомнения в том, что военные предприняли адекватные меры по предотвращению дальнейшего роста заболеваний».

Вспышка коронавируса на Окинаве произошла всего лишь через несколько недель после того, как Япония объявила о том, что она отказалась от своих планов по закупке системы противоракетной обороны Aegis Ashore производства США.

Вместо этого японское правительство, вероятно, разработает и испытает крылатые ракеты большой дальности для использования при нанесении упреждающих ударов. На протяжении нескольких десятилетий Япония (постепенно) отходила от пацифизма и упования на американскую защиту, но делала она это в основном дискретным образом. То есть — как бы втихаря.

Но если японское правительство продолжит отказываться от привлечения США (к укреплению своей обороноспособности) и начнет использовать оружие и юридические полномочия для нанесения упреждающих ударов, это будет означать выявление его намерений разрешать споры с другими странами посредством войны.

Между тем 10 июля Россия представила Японии рамочные основы мирного договора с целью добиться окончательного урегулирования своих споров, тянущихся еще со времен Второй мировой войны.

В документе, переданном россиянами японцам на этой неделе, не затрагивается вопрос о Курильских островах, а изменения, внесенные по итогам проведенного в начале этого месяца референдума в Конституцию, запрещают российским лидерам уступку какой бы то ни было части земель страны. Так что в ближайшей перспективе эта мера, скорее всего, не убедит японцев пойти на подписание мирного договора и налаживание более тесных связей с Россией. Но объявление такой инициативы служит высвечивающим стремление России фактором в условиях, когда она все больше и больше склоняется к востоку с тем, чтобы установить более теплые отношения с Японией. И библейское пророчество свидетельствует о том, что даже если самые последние усилия России по формированию ситуации для возникновения такой оттепели не увенчаются успехом, союз США и Японии скоро закончится, и Токио вступит в альянс с Россией».

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