Золото подорожало по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник

Алматы. 22 июля. КазТАГ – Цена за тройскую унцию золота по итогам вечернего межбанковского фиксинга в Лондоне во вторник составила $1842,55.

Относительно утреннего фиксинга во вторник стоимость тройской унции в долларовом выражении повысилась на 19,35.

Стоимость унции золота в евро составила 1608,36 (+14,15), а в британских фунтах – 1449,35 (+12,49).

Результаты фиксинга используются как ориентир при торгах фьючерсами золота по всему миру. В определении цены участвуют пять финансовых институтов, между которыми осуществляется физическая поставка золота.