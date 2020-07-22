Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Штормовые предупреждения объявлены на четверг в Нур-Султане и девяти областях, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«Утром и днем 23 июля в Акмолинской области местами ожидается гроза. Ветер восточный, юго-восточный днем местами 15-20 метров в секунду. В Нур-Султане днем 23 июля ожидается гроза», — говорится в распространенном в среду штормовом предупреждении.

Днем 23 июля в Западно-Казахстанской области местами ожидаются гроза, град. Ветер северо-западный при грозе 15-20 метров в секунду. На юге ожидается сильная жара +36. На большей части сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

«23 июля в Кызылординской области местами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный местами 15-20 метров в секунду. Днем сохраняются на юге сильная жара +40, местами чрезвычайная пожароопасность. В Кызылорде 23 июля временами ожидаются гроза, шквал, пыльная буря. Ветер северо-западный, северный порывы 17 метров в секунду», — сказано в сообщении.

23 июля в Костанайской области днем местами ожидается сильный дождь. Местами гроза, шквал, град. Ветер юго-восточный местами 15-20, порывы 23 метров в секунду. В Костанае утром и днем 23 июля ожидается гроза. Ветер юго-восточный 15-20 метров в секунду.

«23 июля в Актюбинской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, днем местами 15-20 метров в секунду. В Актобе 23 июля ожидается гроза», — добавили в «Казгидромете».

Ночью 23 июля в Мангистауской области местами ожидается гроза. Днем на юге сохранится сильная жара +38.

«Днем 23 июля в Атырауской области на западе ожидается ветер северо-западный, западный 18 метров в секунду. Днем на юге сохраняется сильная жара +37. На большей части чрезвычайная высокая пожарная опасность. В Атырау днем 23 июля ожидается сильная жара +35+37», — говорится в сообщении.

23 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 метров в секунду.

«Днем 23 июля в Северо-Казахстанской области местами ожидаются гроза, шквал, ветер северо-восточный, восточный 15-20 метров в секунду. В Петропавловске днем 23 июля ветер северо-восточный, восточный порывы 15-20 метров в секунду», — предупредили синоптики.

Вероятность шторма во всех регионах оценивается в 80-100%.