Токаев считает необратимым урон, нанесенный «розовому озеру» Кобейтуз посетителями

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает необратимым урон, нанесенный посетителями «розовому озеру» Кобейтуз в Акмолинской области, передает корреспондент агентства.

«Продолжается повальное бескультурье граждан в местах отдыха на природе. Справедливое возмущение вызвал фактически необратимый урон, нанесенный нашими соотечественниками уникальному «розовому» озеру Кобейтуз. Эти негативные факты вновь обнажили проблему экологического просвещения подрастающего поколения. Министерства образования, экологии, информации должны рассматривать эту задачу как приоритетную», — написал Токаев в среду на своей странице в Twitter.

Напомним, 20 июля стало известно, что наложен запрет на посещение озера «Кобейтуз», «Тениз», «Курбет», «Коржинколь» и всех озер, расположенных на территории Ерейментауского района Акмолинской области. Отмечалось, что данное решение принято в связи с приростом случаев заболевания COVID-19 среди населения района. 21 июля в министерстве экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана заявили о том, что варварское отношение к озеру Кобейтуз и несознательное поведение некоторых граждан может привести к деградации озера и его уничтожению – посетители заезжали в озеро в автомобилях, а также выкапывали со дна водоема грязь и соль, забирая их с собой и оставляя после себя черные пятна. Как стало известно, на восстановления места, где произведена выемка, требуется не менее 15 лет.

Вечером 21 июля полиция сообщила об установлении личности одного из посетителей, который заехал в озеро на внедорожнике – им оказался житель Нур-Султана, а автомобиль принадлежит одной из столичных строительных компаний.