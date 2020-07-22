Общие для стран ЕАЭС правила госзакупок меняют после обращения Казахстана и Беларуси

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила государственных закупок меняют после обращения Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) принял необходимое для производителей государств ЕАЭС распоряжение по определению страны происхождения товара при осуществлении госзакупок. Распоряжение принято в связи с обращениями госорганов и субъектов хозяйствования Беларуси и Казахстана в отношении постановления правительства Российской Федерации №616 от 30 апреля этого года, согласно которому поставщик государства ЕАЭС может принять участие в закупках в России только тогда, когда его товар включен в реестр евразийской промышленной продукции», — говорится в сообщении.

В свою очередь, как отметили в ЕЭК, в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь в случае, если они соответствуют требованиям к промышленной продукции, установленным другим постановлением правительства РФ – №719 от 17 июля 2015 года.

«В связи с этим для обеспечения допуска промышленной продукции из стран ЕАЭС к российским госзакупкам распоряжением Евразийского межправсовета предусмотрено просить правительство России – обеспечить включение в евразийский реестр продукции государств-членов на основе актов экспертизы, выданных ТПП стран союза с учетом признания эквивалентности понятий «российский товар», «технологическая операция, совершенная на территории Российской Федерации» и понятий «товар, происходящий из государства-члена Евразийского экономического союза», «технологическая операция, совершенная на территории государства-члена Евразийского экономического союза». Такой механизм предложено использовать до 31 декабря 2020 года», — проинформировали в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что одновременно комиссии поручено до конца года разработать и принять правила ведения реестра евразийской промышленной продукции и порядок подтверждения страны происхождения товара на территории ЕАЭС для целей государственных (муниципальных) закупок.

«Комиссия рассматривает возможность регламентации соответствующих процедур при участии широкого круга заинтересованных лиц как со стороны национальных правительств, так и бизнеса», — резюмируется в сообщении.