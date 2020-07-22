Общие для стран ЕАЭС правила госзакупок меняют после обращения Казахстана и Беларуси

Новости 62 0

Алматы. 22 июля. КазТАГ — Общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) правила государственных закупок меняют после обращения Казахстана и Беларуси, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«Евразийский межправительственный совет (ЕМПС) принял необходимое для производителей государств ЕАЭС распоряжение по определению страны происхождения товара при осуществлении госзакупок. Распоряжение принято в связи с обращениями госорганов и субъектов хозяйствования Беларуси и Казахстана в отношении постановления правительства Российской Федерации №616 от 30 апреля этого года, согласно которому поставщик государства ЕАЭС может принять участие в закупках в России только тогда, когда его товар включен в реестр евразийской промышленной продукции», — говорится в сообщении.

В свою очередь, как отметили в ЕЭК, в этот реестр товары из стран ЕАЭС могут быть включены лишь в случае, если они соответствуют требованиям к промышленной продукции, установленным другим постановлением правительства РФ – №719 от 17 июля 2015 года.

«В связи с этим для обеспечения допуска промышленной продукции из стран ЕАЭС к российским госзакупкам распоряжением Евразийского межправсовета предусмотрено просить правительство России – обеспечить включение в евразийский реестр продукции государств-членов на основе актов экспертизы, выданных ТПП стран союза с учетом признания эквивалентности понятий «российский товар», «технологическая операция, совершенная на территории Российской Федерации» и понятий «товар, происходящий из государства-члена Евразийского экономического союза», «технологическая операция, совершенная на территории государства-члена Евразийского экономического союза». Такой механизм предложено использовать до 31 декабря 2020 года», — проинформировали в Евразийской экономической комиссии.

Отмечается, что одновременно комиссии поручено до конца года разработать и принять правила ведения реестра евразийской промышленной продукции и порядок подтверждения страны происхождения товара на территории ЕАЭС для целей государственных (муниципальных) закупок.

Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года Казахстан – 100 лет назад. Июль 1920 года
7469

«Комиссия рассматривает возможность регламентации соответствующих процедур при участии широкого круга заинтересованных лиц как со стороны национальных правительств, так и бизнеса», — резюмируется в сообщении.

Похожие материалы:

  1. Порядок заполнения таможенной декларации на товары изменится с 2021 года в ЕАЭС
  2. Второе картельное соглашение выявили на рынке медтехники ЕАЭС
  3. ЕЭК утвердила порядок отбора единственного оператора евразийской сети промкооперации
  4. Страны ЕАЭС объединяют силы в сфере космических услуг
  5. Пересмотренную после критики Токаева стратегию интеграции стран ЕАЭС рассмотрят 10 июля

Новости партнеров

Загрузка...