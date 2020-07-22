Порядка Т10 млрд получил в 2019 году ФК «Астана» от ФНБ «Самрук-Қазына»

Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ – Порядка Т10 млрд получил в 2019 году футбольный клуб (ФК) «Астана» от АО «Фонд национального благосостояния (ФНБ) «Самрук-Қазына», сообщил премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, отвечая на запрос группы депутатов мажилиса.

«Большинство отечественных футбольных клубов существуют за счет местного бюджета. В 2019 году акиматами в поддержку футбола выделено порядка Т34 млрд. Некоторые из них финансируются национальными компаниями или частными владельцами. К примеру, АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в прошлом году направил порядка Т10 млрд на развитие ФК «Астана», — сообщил Мамин, отвечая на депутатский запрос.

Вместе с тем, отметил он, «сегодня во многих регионах львиная доля расходов на спорт приходится именно на футбол».

«Несмотря на отсутствие серьезных результатов, футбольные клубы финансируются акиматами в большем объеме, чем более перспективные виды спорта. Так, до начала пандемии коронавируса в 2020 году 22% бюджета местных исполнительных органов на спорт планировалось потратить на футбол», — уточнил премьер.

По его словам, для решения проблемы несбалансированных расходов на спорт в 2017 году министерством культуры и спорта были утверждены правила ранжирования видов спорта в Республике Казахстан, которые предусматривают дифференциацию спортивных дисциплин на три категории: «А», «В» и «С».

«На республиканском уровне рейтинг формируется министерством, на региональном ‒ акиматами. Согласно последнему ранжированию, футбол относится к видам спорта категории «С», то есть обладает низким потенциалом. В свою очередь введение ранжирования дало положительный результат в виде сбалансированных бюджетных вложений в сферу спорта», — добавил Мамин.