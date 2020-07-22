ВОЗ проведет ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных пандемии COVID-19

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Алматы. 22 июля. КазТАГ – ВОЗ проведет ряд культурно-массовых мероприятий, посвященных пандемии COVID-19, сообщается на официальном сайте организации.

«26-31 июля 2020 года мы проводим серию вебинаров, на которых приглашенные художники, работающие в различных направлениях, расскажут о проблемах, с которыми они столкнулись во время пандемии и о возможностях, которые дал им COVID-19», — говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что в рамках запланированных мероприятий состоится открытие виртуальной художественной галереи «Солидарность».

«Возьмите напитки, закуски и присоединяйтесь к нам в чествовании замечательных художников, которые помогли нам справиться с пандемией», — говорится на официальном сайте ВОЗ.

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