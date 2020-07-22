Нур-Султан. 22 июля. КазТАГ — Погода без осадков ожидается в среду лишь на северо-востоке Казахстана, сообщает пресс-служба РГП «Казгидромет».

«С фронтальной деятельностью на большей части территории Казахстана местами пройдут дожди с грозами, на северо-западе – сильный, лишь на северо-востоке РК сохраняется погода без осадков. Местами ожидаются усиление ветра, шквал, возможен град, на юго-западе – пыльная буря», — говорится в сообщении.

В Нур-Султане переменная облачность, ночью дождь, гроза. Ветер северо-восточный 9-14, при грозе 15-18 метров в секунду. Температура днем +25+27, ночью +14+16.

В Алматы переменная облачность, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-восточный 2-7, при грозе порывы 10 метров в секунду. Температура днем +30+32, ночью +20+22.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 8-13 метров в секунду. Температура днем +38+40, ночью +21+23.

В Алматинской области днем ожидается дождь, местами с грозой, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами ожидаются гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем сохраняется сильная жара, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +30+35, ночью +18+23.

В Мангистауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, днем местами – пыльная буря, на юге сохраняется сильная жара. Днем +32+37, ночью +23+28.

В Атырауской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +29+34, ночью +18+23.

В Акмолинской области днем без осадков, ночью местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, усиление ветра 15-20 метров в секунду. Днем +24+29, ночью +12+17.

В Жамбылской области днем местами ожидаются небольшой кратковременный дождь с грозой, гроза, днем сохраняется сильная жара, ночью без осадков, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +34+39, ночью +20+25.

В Туркестанской области днем в горах и предгорьях ожидается кратковременный дождь с грозой, днем местами ожидается гроза, днем сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +37+42, ночью +18+23.

В Карагандинской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +23+28, ночью +12+17.

В Кызылординской области днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь с грозой, ночью без осадков, утром и днем местами ожидаются гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 метров в секунду, пыльная буря, днем сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +38+43, ночью +20+25.

В Западно-Казахстанской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +27+32, ночью +15+20.

В Актюбинской области днем ожидается дождь, местами сильный и с грозой, ночью местами ожидается кратковременный дождь с грозой, местами – гроза, град, днем местами ожидаются град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +20+25, ночью +17+22.

В Костанайской области местами ожидаются кратковременный дождь с грозой, гроза, шквал, град, усиление ветра 15-20 метров в секунду, на юге сохраняется сильная жара, на большей части сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем +25+30, ночью +15+20.

В Восточно-Казахстанской области днем местами ожидается кратковременный дождь с грозой, ночью ожидается дождь, местами с грозой, местами ожидаются гроза, шквал, усиление ветра 15-20, порывы 25 метров в секунду, днем местами – град. Днем +25+30, ночью +13+18.

В Павлодарской области без осадков. Днем +23+28, ночью +13+18.

В Северо-Казахстанской области без осадков. Днем +23+28, ночью +11+16.

«В ближайшие сутки на горных реках востока и юго-востока республики будут наблюдаться колебания водности, на остальных водных объектах страны значительных изменений не ожидается», — предупредили синоптики.