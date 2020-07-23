Алматы. 23 июля. КазТАГ – Часть территории Алматы временно останется без холодного водоснабжения, сообщает пресс-служба ГКП «Алматы су».

«В Алмалинском районе Алматы на несколько часов отключат холодную воду. 24 июля с 9.00 до 17.00 будет прекращена подача холодной воды в жилые и административные здания, расположенные в Алмалинском районе в контурах улиц Толе би-Айтеке би-Байзакова-Амангельды», — говорится в распространенном в четверг сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, «ограничения по услуге холодного водоснабжения вводятся для замены оборудования в сетях водоснабжения в этом городском секторе».

«На объекты социальной сферы будет обеспечен подвоз воды», — заверили коммунальщики.