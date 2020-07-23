Алматы. 23 июля. КазТАГ – Вспышки бешенства зафиксированы в двух регионах Казахстана, передает корреспондент агентства.

«В связи с выявлением болезни бешенства крупного рогатого скота (КРС) установить ограничительные мероприятия на территории крестьянского хозяйства «Адамбай», расположенного на участке Кошкар Бирликского сельского округа Баянаульского района», — говорится в решении ИО акима Кызылтауского сельского округа Баянаульского района Павлодарской области от 17 июля, опубликованном в информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстан в четверг.

Также накануне стало известно о вспышке бешенства в селе Привольное Восточно-Казахстанской области.

«По словам местных, у скота вспышка бешенства. О массовом падеже люди оповестили ветеринарные службы и района и области. Первый случай был 30 мая и якобы лабораторно подтверждено бешенство. Однако, по другим случаям до сих пор ответа нет, хотя анализы были взяты, утверждают сельчане. В акимате сельского округа нам подтвердили, что факты заражения есть. В четырех случаях уже получено заключение от ветеринарных служб, в остальных ждут окончательного заключения экспертизы», — сообщает «Первый канал «Евразия».

Аким Багратионовского сельского округа ВКО Айдар Чурбанов заявил, что после первого заключения был проведен ряд мероприятий, в том числе провакцинировано 836 голов, которые могли предположительно контактировать с зараженным скотом.

«По истечении двухнедельного срока дополнительно был проколот этот же гурт на предмет пастереллеза. Этот гурт не находится в селе Привольное, то есть, этот скот, который находится там, он изолирован, в село его не пригоняют», — заявил Чурбанов.

Напомним, 19 июня МИА КазТАГ сообщало, что вспышка бешенства зафиксирована в селе Сокологоровка Кырымбетского сельского округа района имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области.

Бешенство – природно-очаговое особо опасное смертельное инфекционное заболевание. Передается человеку со слюной при укусе больным животным. Затем, распространяясь по нервным путям, вирус достигает слюнных желез, нервных клеток коры головного мозга, гиппокампа, бульбарных центров и, поражая их, вызывает тяжелые нарушения, приводящие к гибели.