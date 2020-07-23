Нур-Султан. 23 июля. КазТАГ — Правила поведения граждан в период пандемии планируют разработать в Казахстане, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

«На заседании оперативного штаба по вопросам COVID-19 под председательством заместителя премьер-министра РК Ералы Тугжанова была заслушана деятельность государственных органов по борьбе с коронавирусной инфекцией. (…) Подводя итоги, заместитель премьер-министра поручил разработать правила поведения граждан в период пандемии, проводить в регионах ежедневные рейды по нарушениям карантинного режима с широким освещением в СМИ, а также им был дан целый ряд других оперативных поручений», — говорится в сообщении в четверг.

Особое внимание зампремьера уделил вопросам соблюдения гражданами санитарного и масочного режима.

«Нам надо кардинально менять сознание и поведение людей с акцентом на бесценность и уникальность жизни. У нас до сих пор полагают, что «маски все равно не помогут – носи не носи, а толку мало». Люди до сих пор руководствуются не фактами, а собственными некорректными убеждениями. Борьба с вирусом должна объединить всех казахстанцев «чувством общей цели», а общество само должно осуждать нарушение карантинного режима. В этом заключается одна из задач государственных органов», — отметил Тугжанов.