Дома сельчанина и его родных забросали камнями близ Кентау, избит полицейский

Туркестан. 23 июля. КазТАГ – Неизвестные забросали камнями дома сельчанина и его родственников в Туркестанской области, избит полицейский, сообщает официальный интернет-ресурс министерства внутренних дел Казахстана.

«21 июля в дежурную часть ОП города Кентау поступило сообщение о хулиганских действиях неизвестных лиц в прилегающем поселке Шорнак. Выяснилось, что между односельчанами произошла потасовка, переросшая в хулиганство. Далее к дому потерпевшего подъехали неизвестные лица, которые стали забрасывать камнями его дом и дома его родственников», — говорится в сообщении в четверг.

На место происшествия первым, согласно сообщению, прибыл участковый инспектор местной полицейской службы ОП Кентау Нурлан Куралбаев.

«Оценив обстановку, полицейский сообщил о происходящем в дежурную часть и принял меры к прекращению конфликтной ситуации. Несмотря на полученные травмы во время потасовки и активное неповиновение граждан, участковый инспектор не допустил применения силы и оружия. Ему удалось остановить дальнейшее развитие конфликта среди сельчан. В результате, получившим телесные повреждения камнями участковому инспектору Нурлану Куралбаеву и трем пострадавшим оказали медицинскую помощь», — добавили в МВД.

Отмечается, что «в ходе успешно проведенных разыскных мероприятий оперативниками задержаны четверо подозреваемых».

«Таким образом, благодаря оперативным и профессиональным действиям участкового инспектора полиции Куралбаева удалось предотвратить конфликт и не допустить жертв среди односельчан. В настоящее время по данному факту полицейскими выясняются все обстоятельства произошедшего», — сказано в сообщении.

Вместе с тем, в интернете распространяется видео с участием указанного участкового – на кадрах он стоит в распахнутой полицейской рубашке, на которой видны пятна, похожие на кровь. Также кровь видна на его лице.

«Почему вы убежали? Мы же на вас надеялись!» — обращаются к нему люди в кадре.

«Кто убегал?» — отвечает Куралбаев.

«Вы же убегали. Вы думаете, когда вас бьют, народ будет просто наблюдать? Посмотрите на свое лицо. Вас даже не слушают, пришли, били вас арматурой», — продолжает мужчина.

«Они все ответят по закону», — говорит полицейский.

Вместе с тем, сельчане рассказывают на видео о том, что подобные нападения теми же лицами на дома происходят не впервые и обвиняют полицию в том, что она не принимала меры.

«Никаких мер не приняли, ограничились предупреждениями. (…) Если они вас избили, то что они могут сделать другим?» — сказал сельчанин.

Согласно описаниям к распространяемом видео, речь может идти о межэтническом конфликте.